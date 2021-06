Le contrat de location de maison dans le 66

Choisir son locataire est une étape importante dans la décision d?un propriétaire-bailleur des Pyrénées Orientales (Perpignan et sa région). S'il ne veut pas vendre sa maison du 66 , Il doit s?assurer de la solvabilité du locataire, de ses garanties et de la régularité de sa situation.Le contrat de location permet de fixer les droits et obligations entre le propriétaire et le locataire. Plusieurs clauses nécessitent une attention particulière :- la date de prise d?effet du bail- l?état des lieux d?entrée, qui sert de justificatifs en cas de dégradation ou de réparation du logement- le montant du loyer, avec ses modalités de paiement- le montant du dépôt de garantie- le délai de préavisIl n?y a pas de délai de réflexion ou de rétractation une fois que le bail est signé. Avant de mettre votre bien en location, vous pouvez également souscrire une garantie locative qui vous assure de recevoir votre loyer même en cas de défaillance du locataire.Enfin, réfléchissez bien avant de mettre votre bien en location. Réaliser une location de particulier à particulier peut comporter des risques (loyers impayés, faux dossier de candidature locataire et /ou garant, appartement rendu dégradé, etc?). Pour éviter toutes mauvaises surprises, il peut être judicieux de passer par une agence immobilière pour louer et gérer votre bien. Vous débourserez des frais d?agence mais en contrepartie, celle-ci vous apportera toutes les garanties et vous évitera de nombreuses complications.