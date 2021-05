Fabriquer des Cartes de voeux de Bonne Année

préparatifs

Réalisation des cartes de voeux

il est pratique d'envoyer des ecards ou cartes virtuelles par Internet. Mais savez-vous qu'il est aussi facile de fabriquer soi-mêmes des cartes de voeux d'entreprises Des cartes de v?ux vierges, en couleurDes boutonsDe la colle blancheSi vous avez envie d?aller plus loin,de la peinture, des Neocolor?1. Avant de vous lancer, posez les boutons sur la carte pour voir ce que cela donne au niveau de la forme.2. Si vous en avez envie, esquissez au crayon les éléments du décor.3. Déposez délicatement vos boutons à côté de la carte et commencez à les encoller un par un.4. Laissez bien sécher sous une pile de gros dictionnaires.5. Si vous bricolez avec vos enfants, choisissez des boutons assez gros, ce sera plus facile!Durée: assez vite faitCoût: bon marchéDifficulté: facile